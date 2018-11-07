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22 трупа, 25 раненых: НВФ понесли большие потери под Новоазовском
Подразделения НВФ понесли серьезные потери в октябре. Об этом сообщает медицинский персонал больниц неподконтрольной Украине части Донбасса. Об этом сообщил украинский блогер и врач из Енакиево Александр Чернов.
По его словам, в морге больницы неподконтрольного Украине Новоазовска были размещены 22 трупа членов НВФ и и не менее 25 тяжелораненых наемников в палатах. Кроме того, не мене пяти раненых санитарная авиация ОРДО отправила в больницы Донецка.
Чернов добавил, что нескольких наемников РФ из Новоазовска отправили прямо в российский город Таганрог. Также, блогер отмечает:
«ДНР. За октябрь через Новоазовскую больницу прошли мин. 25 нелегкораненых о.ов. Еще мин. 5 „санавиация“ забрала в Донецк. И 3−4 сразу увезли в сторону Таганрог, РФ! Через морг прошли мин. 22 о… трупа!».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, Новоазовск, ДНР, ЛНР, НВФ
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