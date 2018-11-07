Боевики устроили бунт против возвращения в Украину: Ходаковский выдвинул требование

07.11.2018 14:16

Боевики "ДНР" начинают бунтовать против российских властей и плана включения оккупированной части Донбасса в состав Украины.

Один из первых главарей "ДНР" Александр Ходаковский обратился к помощнику Путина Владиславу Суркову и на своей странице в социальной сети потребовал отказаться от возвращение "Л/ДНР" в состав Украины, настаивая на интеграции в Россию.

"Не пихайте нас туда, где дорогой бензин и коммуналка!!! Хотим всего дешевого - мы же только за этим собрались в Россию(((", - заявил наемник. Более того, он раскритиковал Кремль за разделение боевиков "ЛНР" и "ДНР" на два лагеря с перспективой реинтеграции захваченной россиянами части Донбасса в Украину. Ходаковский требует объединить "ЛНР" и "ДНР" в одну структуру для последующего вхождения в состав России, однако взамен между Луганском и Донецком появилась настоящая граница по требованию Москвы.

Несмотря на заявление Чеснакова о том, что "люди готовы", настроения жителей "Л/ДНР" говорят об обратном. Люди боятся беспредела боевиков и намерены бойкотировать "выборы". Однако террористы не оставляют попыток заставить жителей Донбасса прийти на "избирательные участки".



Источник: www.dialog.ua