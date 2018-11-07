"Хотели, как в России..." - житель Горловки рассказал о настоящей катастрофе в захваченном городе

07.11.2018 19:06

Жительница Горловки рассказала о настоящей катастрофе в городе, где массово увольняются врачи и доктора из местных больниц на фоне оккупации, низких зарплат и тяжелейшей ситуации в населенном пункте на границе передовой.

Стало известно, что люди в ужасе из-за сложившейся ситуации, так как в больнице из-за отсутствия персонала просто некому работать. "Позвонила коллега с бывшей работы, в ужасе - работать некому от слова совсем, люди уходят, за месяц 6 человек рассчитались, причем за уходящими сразу же сокращают ставки.

Нагрузку наваливают на оставшихся. Остались больные пенсионеры в возрасте за 70. Ну а что, бегали, голосили "будет-как-в-России", супер", - пишет очевидец. При этом женщина отмечает, что сложившаяся ситуация вызывает боль и апатию. "Твари", - отмечает она. Напомним, Геращенко сегодня сообщила о РФ как о той стране, которая выдала "мандат на войну".

Помимо этого, в РФ считают, что Донбасс и вовсе может превратиться в неподконтрольную территорию.



Источник: www.dialog.ua