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Расклады в "ДНР": "Как бы ни старались террористы, "будущее" "республики" идет ко дну", - блогер
Постоянный контроль со стороны местных "спецслужб" за работой так называемых "СМИ".
Таковы реалии жизни на оккупированной части Донецкой области, пишет блогер Александр Верум на "Обозревателе", передает "Диалог.UA".
Он обращает внимание читателей на выложенную неизвестными хакерами в Сеть запись телефонного разговора между главным редактором пропагандистского ресурса "Донецкое агентство новостей" Романом Громняком и представителем "Министерства Государственной Безопасности" по имени "Игорь". Запись велась самим Громняком. Представителя "МГБ" очень интересовало содержание разговора между сотрудником "СМИ" и "министром образования и науки ДНР" Ларисой Поляковой.
Последняя, по словам "Игоря", говорила, что в "республике" практически не ведется научная работа. И в то же время сотрудник "МГБ" похвалил пропагандистов за размещенный на ресурсе материал о новых разработках в сфере техники для угледобычи. Которые, как предполагает блогер, скорее всего, - плод фантазии авторов материала.
"Примечательно, что по данным ОБСЕ, за четыре года войны, руководство так называемой "ЛНР" и "ДНР" уничтожило, порезало на метал и демонтировало около 40 шахт и с такими же темпами продолжает заниматься этим по сегодняшний день. Но, в то же время, "власть" республики, в т.ч. через подконтрольные СМИ, продолжает обнадеживать народ заявлениями о потенциальном улучшении экономической ситуации. Людей убеждают в том, что предприятия угольной промышленности настолько прибыльны, что предвидится осуществление продаж угля в другие страны, а экспорт в Россию стремительно растет", - пишет Александр Верум.
В качестве примера он приводит ситуацию на шахтах "Щегловская-Глубокая" и "Коммунарская № 22", которые размещены в городе Макеевка. Первая добывала коксующийся уголь, вторая – энергетический. Причем шахты работали даже во время боевых действий. В конце 2016 года пропагандисты "ДНР" сообщали об открытии новой лавы на "Щегловской-Глубокой". Но в апреле 2017-го было объявлено о прекращении угледобычи на обеих шахтах.
Блогер отмечает, что, как бы ни старались пропагандисты создать иллюзию процветания на оккупированной территории одной их ключевых для Донбасса отраслей промышленности, угольной, на самом деле все идет к тому, что от нее скоро останутся одни воспоминания.
"Какое будущее в шахтеров с такими раскладами? К сожалению, никакого. Раньше Украина могла обеспечить полноценную работу шахт и сбыт угля, сегодня "власть" "ДНР" не находит ничего лучшего, как просто закрыть шахты и отправить работников в "свободное плавание", при этом убеждая население в перспективах роста угольной промышленности псевдореспублики", - констатирует Верум. Ранее в Сети показали другую сторону оккупированного Донецка, о которой пропагандисты предпочитают не говорить. Также в Донецке назвали поименно, кто из террористов помогал "русскому миру" уничтожать город.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, спецслужбы, ДНР, ЛНР, террористы
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