Тюрьмы «ДНР»: Правозащитники рассказали о колонии в Горловке

07.11.2018 13:30

На неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области больше всего с начала боевых действий на Донбассе пострадала Мичуринская исправительная колония №57, расположенная вблизи линии разграничения в Горловке. Об этом рассказала эксперт ОО «Донбасс SOS» Наталья Мельник.

«За весь период антитеррористической операции на территорию учреждения попали более 100 снарядов и мин, в основном в промышленную зону они попадали, поэтому массовых жертв там не было, но минимум 6 осужденных погибли. Последний раз там погиб осужденный в октябре 2018 года», – сообщила она.

«Сами осужденные и их родственники говорят, что там небезопасно. Утром осужденные выходят и находят пули, которые залетают на территорию учреждения. Два жилых помещения, где проживали осужденные, фактически разрушены. В них никто сейчас не живет. Проживают в двух других, которые тоже повреждены. Отопления в этой колонии нет. Сейчас там находятся около 250 человек, которые ежедневно рискуют своей жизнью», – рассказала правозащитница.

Она также отметила, что наиболее сложной ситуация в местах отбывания наказания на неподконтрольных территориях Донбасса была в первый год проведения АТО. Практически во всех колониях, расположенных в зоне боевых действий, были проблемы с питанием, а в «ДНР» от голода умерли не менее 10 заключенных.

Источник: https://dnews.dn.ua