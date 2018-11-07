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В «ДНР» режут на металл известный завод
В неподконтрольной Киеву Горловке Донецкой области завод Стирол режут "на металл". Об этом во вторник, 6 ноября, сообщают Ведомости Донбасса со ссылкой на слова работников завода, передает Корреспондент.
Отмечается также, что всех оставшихся сотрудников увольняют.
Сепаратисты "ДНР" неоднократно обещали запустить Стирол. Однако, запуска так и не получилось. Теперь со слов немногочисленных работников, которым, по данным издания, с августа не выплачивали зарплату, всех увольняют, а само предприятие режут "на металл". Горловчане сообщают, что даже окна вывозят.
Напомним, неделей ранее из донецкого ЦУМа вынесли драгоценности на $1,8 миллионов.
А в прошлом году сообщалось, что "национализированные" заводы ЛДНР массово закрывают.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, металл, завод, ДНР
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