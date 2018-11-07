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В Ясиноватой оккупационные «власти ДНР» угрожают отобрать у людей квартиры
Жители временно оккупированной Ясиноватой получили «письма счастья» от оккупационных «властей ДНР». Людям угрожают отобрать у них квартиры. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщают жители временно оккупированной Ясиноватой, которым, в силу обстоятельств, пришлось переоформлять документы на право собственности на квартиры уже при оккупационном режиме, столкнулись с «письмами счастья», которые рассылают оккупационные «власти ДНР». Люди получают письма подобного содержания: «Уважаемый абонент! Просим Вас в срок до 20.11.2018 г. предоставить паспортно-абонентскую службу КП «ККП г. Ясиноватая» документы на право собственности. В случае не предоставления документов будет подан иск в Ясиноватский районный суд ДНР в Министерство доходов и сборов регистрационной палаты ДНР о признании данной квартиры вывороченный (безхозяиной для перехода в Государственную собственность). Администрация КП «ККП г. Ясиноватая»»
Жители Ясиноватой пытаются выяснить, кто ещё получил подобные «письма» и что теперь делать:
«Уважаемый абонент! Просим Вас в срок до 20.11.2018 г. предоставить паспортно-абонентскую службу КП «ККП г. Ясиноватая» документы на право собственности. В случае не предоставления документов будет подан иск в Ясиноватский районный суд ДНР в Министерство доходов и сборов регистрационной палаты ДНР о признании данной квартиры вывороченный (безхозяиной для перехода в Государственную собственность). Администрация КП «ККП г. Ясиноватая»».
«Пришло вот такое извещение, квартира год назад переоформление в днр… Кому то еще что либо подобное приходило? Подскажите номер паспортиста в ЖЭКе. Анонимно, спасибо»,
«Мне смс приходило похожее, что нужно доки им предоставить»,
«Выморочная (ну, блин, и слово)… квартира… у меня в Донецке И хрен с ней)))»,
«После восстановления легитимной власти всякие нововласники выморочки вылетят на улицу прямо без вещей, бо хата автоматом стаёт собственностью прежнего владельца. И выполнение Минских и забег Н….а, оба варианта приводят именно к восстановлению легитимной власти»,
«Мошенники».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донбасс, Ясиноватая, квартиры, ДНР
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