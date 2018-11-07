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Архив - Донецкая область

В зоне ООС разведчики ВСУ обнаружили «алкогольный тайник»

07.11.2018 14:30
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В зоне ООС разведчики ВСУ обнаружили «алкогольный тайник»

Возле линии соприкосновения между Майорском и Торецком Донецкой области 6 ноября был обнаружен алкогольный тайник в котором лежали 150 бутылок по 10 литров каждая. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

По данным штаба, общая стоимость находки составляет 405 тысяч гривен. Как стало известно, проверку местности проводили сотрудники спецподразделения налоговой милиции и разведчики Вооруженных Сил. Сообщается, что они искали нарушения в перемещении товаров в районе операции ООС. В штабе добавили:

«Спирт изъят и передан на соответствующее хранение в лицензионный склад. На данный момент решают вопрос о внесение сведений в ЕРДР по факту криминального правонарушения».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, алкоголь, ВСУ, тайник, ООС
 
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