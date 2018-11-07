Заседание ТКГ в Минске: Россия заблокировала вопрос обмена пленных

07.11.2018 07:14

Во время заседания в Минске Трехсторонней контактной группы украинская делегация в очередной раз обратилась к России с требованиями предоставить официальный ответ на предложение об обмене граждан России, преступников, на политических заключенных украинских жителей.

Однако представители страны-агрессора полностью заблокировали данный вопрос. Как пишет replyua.net, такую информацию на своей страннице в социальной сети Facebook обнародовала украинский политик Ирина Геращенко.



В частности, представитель Украины в ТКГ в Минске написала: «Со своей стороны сегодня Украина в очередной раз потребовала от представителей России немедленно дать официальный ответ на предложение передать им 23 россиян-преступников в обмен на узников Путина. Кроме того Украина готова в обмен на 20 украинцев- гражданских и военных, которые незаконно и годами содержатся на оккупированном Донбассе, помиловать несколько десятков сепаратистов».



Однако в это же время Ирина Геращенко добавила, что представители страны-агрессора Российской Федерации в ТКГ в Минске заняли деструктивную позицию и заблокировали вопрос освобождения заложников.