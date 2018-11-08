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«Горыныч» из России рассказал, почему приехал воевать на Донбасс
08.11.2018 10:12
Российский военный, прибывший из Бурятии на Донбасс, заявил, что принял такое решение самостоятельно.
Об этом он рассказал сам в интервью СМИ, работающим на неподконтрольных Украине территориях, передает donpress.com.
Участник НВФ считает, что Украина может «развязать войну» на его родине, в Забайкалье.
На Донбасс он прибыл еще в 2016 году якобы из «идеологических побуждений». Позднее он также добавил, что принять участие в конфликте его побудили «новости».
«Здесь такие же люди как и у нас там. Сюда придут, там начнется война», — туманно пояснил представитель НВФ.
Теги: Россия, Донбасс, война, СМИ, конфликт, Бурятия, НВФ
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