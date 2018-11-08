- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения, получили "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери08:12
- Ликвидирован российский наемник из Новокуйбышевска08:02
- "Ситуация не контролируемая, это "ртутная бомба", - Тымчук рассказал, что оккупанты сделали с Горловкой07:24
- Ни рубль, ни гривну: В «ДНР» нельзя обменять ветхие купюры21:30
- Снова обстрел! Донецк в огне: пожарные не могут подъехать21:23
- Расклады в "ДНР": "Как бы ни старались террористы, "будущее" "республики" идет ко дну", - блогер21:19
- Бодрый старт "выборов" в "Л/ДНР" - массовые фальсификации удивили даже закоренелых сепаратистов 21:01
- Новый закон Путина заставил "прозреть" сепаратистов: "Донбасс намеренно делают непригодным для жизни" 20:47
- В «ДНР» режут на металл известный завод19:20
- "Хотели, как в России..." - житель Горловки рассказал о настоящей катастрофе в захваченном городе 19:06
На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения, получили "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери
За минувшие сутки на Донбассе пророссийские боевики 19 раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение.
Ранены трое украинских военнослужащих, сообщили в пресс-центре ООС, передает segodnya.ua.
"Российские оккупанты 19 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом, враг трижды применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями Два раза противник вел прицельный огонь из минометов калибра 82 мм по позициям наших войск в районах Павлополя и Луганского, а у последнего – применил и 120 мм минометы", – говорится в сообщении.
Кроме того, боевики из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали позиции ВСУ в районах населенных пунктов Станица Луганская, Луганское, Зайцево, Авдеевка, Пески, Марьинка, Новомихайловка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово и Лебединское. В частности, вблизи Павлополя российские наемники применили БМП-1 и зенитную установку ЗУ-23-2.
"В ходе боевых действий три военнослужащие Объединенных сил получили ранения. По данным разведки, за прошедшие сутки, двух оккупантов уничтожено и еще трех – ранены", – рассказали в ООС.
Теги: Россия, Донбасс, Минск, вооружение, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
- На Донбассе ВСУ ответным огнем нанесли большие потери боевикам
- Террористы атаковали украинских бойцов на Донбассе и сами понесли потери: подробности
- Боевики "ЛДНР" получили достойный ответ от ВСУ: оккупанты считают многочисленные потери на Донбассе
- ВСУ нанесли урон боевикам на Донбассе: в ООС сообщили о ситуации на передовой
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружение и получили "ответку"
- Месть ВСУ: стало известно о больших потерях у боевиков на Донбассе
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения, получили "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери08:12
- Ликвидирован российский наемник из Новокуйбышевска08:02
- "Ситуация не контролируемая, это "ртутная бомба", - Тымчук рассказал, что оккупанты сделали с Горловкой07:24
- Ни рубль, ни гривну: В «ДНР» нельзя обменять ветхие купюры21:30
- Снова обстрел! Донецк в огне: пожарные не могут подъехать21:23
- Расклады в "ДНР": "Как бы ни старались террористы, "будущее" "республики" идет ко дну", - блогер21:19
- Бодрый старт "выборов" в "Л/ДНР" - массовые фальсификации удивили даже закоренелых сепаратистов 21:01
- Новый закон Путина заставил "прозреть" сепаратистов: "Донбасс намеренно делают непригодным для жизни" 20:47
- В «ДНР» режут на металл известный завод19:20
- "Хотели, как в России..." - житель Горловки рассказал о настоящей катастрофе в захваченном городе 19:06
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения, получили "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери08:12
- Ликвидирован российский наемник из Новокуйбышевска08:02
- "Ситуация не контролируемая, это "ртутная бомба", - Тымчук рассказал, что оккупанты сделали с Горловкой07:24
- Худеющим на заметку: полезные продукты, которые можно есть на ночь22:38
- Почему нельзя снимать обручальное кольцо?22:18
- От Матроны Московской до Павла Глобы: появились предсказания о скором катаклизме в России22:00
- Ни рубль, ни гривну: В «ДНР» нельзя обменять ветхие купюры21:30
- Снова обстрел! Донецк в огне: пожарные не могут подъехать21:23
- Расклады в "ДНР": "Как бы ни старались террористы, "будущее" "республики" идет ко дну", - блогер21:19
- Назван самый опасный предмет домашнего обихода21:15
- Худеющим на заметку: полезные продукты, которые можно есть на ночь22:38
- Почему нельзя снимать обручальное кольцо?22:18
- Назван самый опасный предмет домашнего обихода21:15
- Грипп близко: Супрун «вооружила» украинцев ценными рекомендациями16:46
- Роковые соблазнительницы: знаки Зодиака, которые могут свести с ума любого мужчину14:00
- Минздрав прогнозирует массовую заболеваемость корью в Украине12:00
- Медики подсказали, как быстро вылечить простуду без лекарств08:48
- В какие дни снятся вещие сны07:10
- Самые ревнивые знаки Зодиака18:59
- "Пророссийская" риторика Хуга: нежелание решать проблемы или подыгрывание России18:28
- В Израиле сбылось третье библейское пророчество
- Янукович и Курченко подписали приговор жителям Дебальцево: население ждет голод, нищета и безработица
- В Кремле боятся, что Донбасс превратится в огромную неуправляемую территорию
- Обстрел, бьют тяжелым. Донецк дрожит от мощных залпов
- Дончане сообщают о масштабных обысках в сети супермаркетов «Обжора»
- Боевики устроили бунт против возвращения в Украину: Ходаковский выдвинул требование
- Снова обстрел! Донецк в огне: пожарные не могут подъехать
- Новая инициатива Путина "открыла глаза" сепаратистам: "Донбасс изничтожили специально"
- В ОРДО бензин забыл об обещаниях Пушилина и подорожал
- На Донбассе провалилась мощная провокация боевиков против ВСУ