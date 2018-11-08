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Новые ограничения в пересечении КПВВ — незаконны. Позиция правозащитников
Распоряжение командующего операцией Объединенных сил Сергея Наева о невозможности пересекать линию разграничения с грузом дважды в сутки было принято с превышением полномочий, а сам документ нарушает украинское законодательство.
Об этом сообщила основательница «Луганской правозащитной группы» Наталия Целовальниченко в своем Facebook, передают novosti.dn.ua.
С 1 ноября пересечь линию соприкосновения через КПВВ с товарами можно только раз в сутки. Данное правило вводится распоряжением командующего Объединенных сил №р-3634 от 30 октября 2018 года.
Само распоряжение Наева не было опубликовано, что как отмечает Целовальниченко, уже нарушает статью 57 Конституции Украины и указ президента «О порядке официального обнародования нормативно-правовых актов и вступления их в силу». Кроме этого, сообщает правозащитница, распоряжение не прошло государственной правовой экспертизы, не было зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов.
Текст распоряжения командующего ООС, полученный «с помощью инсайдеров», Целовальниченко опубликовала на своей странице в соцсети.
В распоряжении указано, что оно выдано на основании ст. 9 Закона Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» от 18 января 2018 года.
При этом, указывает правозащитница, в норме закона командующему ООС «не предоставлены полномочия вносить изменения в нормы действующего законодательства и самостоятельно изменять действующий порядок пересечения линии разграничения».
«Мы пришли к выводу, что такое распоряжение не соответствует нормам действующего законодательства Украины и нарушает международные обязательства Украины по соблюдению прав и свобод человека.. Итак, командующий объединенных сил издал распоряжение ...с превышением своих полномочий... Кроме того, командующий заставляет в нарушение ст. 60 Конституции Украины выполнять подчиненных должностных лиц и лиц, пересекающих линию разграничения на Донбассе, свое явно незаконное распоряжение, злоупотребляя своими властными полномочиями», — пишет она.
Заместитель командующего ООС полковник Александр Доманский утверждал, что ограничения не касаются лиц, которые пересекают линию соприкосновения с личными вещами.
Несмотря на это, 5 ноября представители организации «Право на защиту» зафиксировали случай, когда гражданскому лицу, который не имел с собой багажа, отказали в повторном пересечении КПВВ, ссылаясь на распоряжение Наева.
Теги: Донбасс, закон, Конституция, ограничение, соцсети, КПВВ, Наев, ООС
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