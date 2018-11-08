- НВФ на Донбассе из 120-х минометов обстреляли свиноферму12:59
- В больницах Горловки массово увольняются медицинские работники12:41
- "Не все доехали целыми", - сильный взрыв остудили пыл боевиков, мчавшихся к позициям ВСУ на "КамАЗе"12:09
- Разведчик рассказал, чего ждать от Путина после "выборов" у боевиков ДНР-ЛНР11:32
- Оккупанты РФ пожалели о дерзкой атаке на ВСУ из зениток, получив пятерых убитых и раненых наемников10:48
- «Горыныч» из России рассказал, почему приехал воевать на Донбасс10:12
- В учебных военных пунктах РФ вербуют наемников для войны за «ДНР» и «ЛНР»09:51
- В "ДНР" началась новая волна "отжима" жилья: жителям ОРДО уже пришли "письма счастья" с предупреждениями09:30
- 8 ноября: Ситуация в пунктах пропуска09:11
- В ОРДО заявили об обстреле Минерального и ранении мирного жителя08:56
НВФ на Донбассе из 120-х минометов обстреляли свиноферму
В поселке Новолуганском на Донбассе было обстреляно сельхозпредприятие «Бахмутского аграрного союза».
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, передает donpress.com.
Сообщается, что 6 ноября, около 17:40, под огнем НВФ снова оказалась «многострадальная свиноферма», которой нанесен значительный материальный ущерб. Огонь велся со стороны Доломитного с применением минометов 120 калибра.
Группа украинской стороны в СЦКК на месте обстрела обнаружила воронки от попадания мин 120 мм на территории транспортного цеха «БАС» и на территории частного предприятия «КОМУН-ВИТ».
«На территории „БАС“, в результате попадания 120 мм мины, повреждено металлическое ограждение, воздушный конденсатор и фреонопровод холодильной установки, металлические двери, стеклянные окна и электрические провода цеха санитарного забоя, стены забора и стены поста охраны, пластиковое окно и стену кабинета начальника транспортного цеха, входные двери на второй этаж здания, стены коридора второго этажа здания транспортного цеха, устройство для уборки подсолнечника, автомобиль ГАЗ (молоковоз), автомобили „Газель“ и КамАЗ, а также трактор „Беларусь“», — сказано в сообщении.
Жертв и пострадавших среди гражданского населения, к счастью, не зафиксировано.
Теги: Донбасс, обстрел, ферма, минометы, СЦКК, Новолуганское, НВФ, ООС
- НВФ на Донбассе из 120-х минометов обстреляли свиноферму12:59
- В больницах Горловки массово увольняются медицинские работники12:41
- "Не все доехали целыми", - сильный взрыв остудили пыл боевиков, мчавшихся к позициям ВСУ на "КамАЗе"12:09
- Разведчик рассказал, чего ждать от Путина после "выборов" у боевиков ДНР-ЛНР11:32
- Оккупационные власти «ЛНР» заманивают людей на «выборы» картами пополнения «Лугаком»11:10
- Оккупанты РФ пожалели о дерзкой атаке на ВСУ из зениток, получив пятерых убитых и раненых наемников10:48
- «Горыныч» из России рассказал, почему приехал воевать на Донбасс10:12
- В учебных военных пунктах РФ вербуют наемников для войны за «ДНР» и «ЛНР»09:51
- В "ДНР" началась новая волна "отжима" жилья: жителям ОРДО уже пришли "письма счастья" с предупреждениями09:30
- 8 ноября: Ситуация в пунктах пропуска09:11
- НВФ на Донбассе из 120-х минометов обстреляли свиноферму12:59
- В больницах Горловки массово увольняются медицинские работники12:41
- Цена простуды: сколько стоит лечение в этом году12:20
- "Не все доехали целыми", - сильный взрыв остудили пыл боевиков, мчавшихся к позициям ВСУ на "КамАЗе"12:09
- Разведчик рассказал, чего ждать от Путина после "выборов" у боевиков ДНР-ЛНР11:32
- Оккупационные власти «ЛНР» заманивают людей на «выборы» картами пополнения «Лугаком»11:10
- Оккупанты РФ пожалели о дерзкой атаке на ВСУ из зениток, получив пятерых убитых и раненых наемников10:48
- В Украине повысили квоту теле- и радиопередач на государственном языке10:45
- Россия готовится к войне: на Западе назвали признаки и дали совет Украине10:29
- «Горыныч» из России рассказал, почему приехал воевать на Донбасс10:12
- Цена простуды: сколько стоит лечение в этом году12:20
- Худеющим на заметку: полезные продукты, которые можно есть на ночь22:38
- Почему нельзя снимать обручальное кольцо?22:18
- Назван самый опасный предмет домашнего обихода21:15
- Грипп близко: Супрун «вооружила» украинцев ценными рекомендациями16:46
- Роковые соблазнительницы: знаки Зодиака, которые могут свести с ума любого мужчину14:00
- Минздрав прогнозирует массовую заболеваемость корью в Украине12:00
- Медики подсказали, как быстро вылечить простуду без лекарств08:48
- В какие дни снятся вещие сны07:10
- Самые ревнивые знаки Зодиака18:59
- В Израиле сбылось третье библейское пророчество
- Янукович и Курченко подписали приговор жителям Дебальцево: население ждет голод, нищета и безработица
- Обстрел, бьют тяжелым. Донецк дрожит от мощных залпов
- В Кремле боятся, что Донбасс превратится в огромную неуправляемую территорию
- 22 трупа, 25 раненых: НВФ понесли большие потери под Новоазовском
- Снова обстрел! Донецк в огне: пожарные не могут подъехать
- Боевики устроили бунт против возвращения в Украину: Ходаковский выдвинул требование
- Дончане сообщают о масштабных обысках в сети супермаркетов «Обжора»
- Новая инициатива Путина "открыла глаза" сепаратистам: "Донбасс изничтожили специально"
- На Донбассе провалилась мощная провокация боевиков против ВСУ