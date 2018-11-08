НВФ на Донбассе из 120-х минометов обстреляли свиноферму

08.11.2018 12:59

В поселке Новолуганском на Донбассе было обстреляно сельхозпредприятие «Бахмутского аграрного союза».

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, передает donpress.com.

Сообщается, что 6 ноября, около 17:40, под огнем НВФ снова оказалась «многострадальная свиноферма», которой нанесен значительный материальный ущерб. Огонь велся со стороны Доломитного с применением минометов 120 калибра.

Группа украинской стороны в СЦКК на месте обстрела обнаружила воронки от попадания мин 120 мм на территории транспортного цеха «БАС» и на территории частного предприятия «КОМУН-ВИТ».

«На территории „БАС“, в результате попадания 120 мм мины, повреждено металлическое ограждение, воздушный конденсатор и фреонопровод холодильной установки, металлические двери, стеклянные окна и электрические провода цеха санитарного забоя, стены забора и стены поста охраны, пластиковое окно и стену кабинета начальника транспортного цеха, входные двери на второй этаж здания, стены коридора второго этажа здания транспортного цеха, устройство для уборки подсолнечника, автомобиль ГАЗ (молоковоз), автомобили „Газель“ и КамАЗ, а также трактор „Беларусь“», — сказано в сообщении.

Жертв и пострадавших среди гражданского населения, к счастью, не зафиксировано.