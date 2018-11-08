О полноценном запуске сказали забыть. Горловчане рассказали о ситуации на «Стироле»

08.11.2018 15:58

Расположенный в неподконтрольной Украине химический концерн «Стирол» уже несколько месяцев не выплачивает зарплаты своим сотрудникам, там проводятся увольнение и о полноценном запуске речь уже не идет.

Об этом сообщают местные жители в социальной сети, передает donpress.com.

Так, один из подконтрольных ОРДО ресурсов опубликовал письмо сотрудника горловского «Стирола», в котором сказано:

«Мы сотрудники „государственного“ предприятия „Стирол“. Предприятие остановили. Последнюю зарплату нам выплатили 21 сентября. По 4 000 рублей. Растянуть их на 3 месяца не получается. Мы продолжаем ходить на работу, но некоторым уже не за что хлеба купить, не говоря уже о проезде до работы. Сил нет терпеть это безобразие».

Кроме того, в соцсети некоторые жители Горловки отмечают, что большинство сотрудников предприятия уже уволены, а оборудование «Стирола» активно разворовывается и режется на металл.