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О полноценном запуске сказали забыть. Горловчане рассказали о ситуации на «Стироле»
Расположенный в неподконтрольной Украине химический концерн «Стирол» уже несколько месяцев не выплачивает зарплаты своим сотрудникам, там проводятся увольнение и о полноценном запуске речь уже не идет.
Об этом сообщают местные жители в социальной сети, передает donpress.com.
Так, один из подконтрольных ОРДО ресурсов опубликовал письмо сотрудника горловского «Стирола», в котором сказано:
«Мы сотрудники „государственного“ предприятия „Стирол“. Предприятие остановили. Последнюю зарплату нам выплатили 21 сентября. По 4 000 рублей. Растянуть их на 3 месяца не получается. Мы продолжаем ходить на работу, но некоторым уже не за что хлеба купить, не говоря уже о проезде до работы. Сил нет терпеть это безобразие».
Кроме того, в соцсети некоторые жители Горловки отмечают, что большинство сотрудников предприятия уже уволены, а оборудование «Стирола» активно разворовывается и режется на металл.
Теги: Донбасс, Горловка, зарплата, оборудование, Стирол, металлолом, соцсети, ОРДО
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