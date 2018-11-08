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Оккупационные «власти ДНР» собираются использовать на «выборах» школьников
Для организации «картинки выборов» оккупационные «власти ДНР» решили задействовать даже школьников, которые должны будут петь и танцевать на морозе.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Оккупационные «власти ДНР» для создания «картинки» в подконтрольных им и российских «СМИ» решили задействовать учащихся школ от 1 до 11 классов. В Донецке дети должны будут танцевать и петь на улице перед «избирательными участками» размещенными в школах. При этом не учитывается, что дети, не достигшие 18 лет, не могут привлекаться к «избирательным компаниям», а также не учитывается, что по прогнозу 11 ноября ожидается холодная погода – минус 1-3. Также, из родителей учащихся создаются «группы» которые должны будут «массово» заходит на «избирательный участок» каждые полчаса.
Оказывается, подобное «мероприятие» уже проводилось – на «праймериз» школьников заставили петь на улице.
Кроме того, жители временно оккупированных территорий переживают, что у людей, которых вынуждают идти на «выборы», могут возникнуть серьезнее проблемы, так как оккупационные «власти» собираются вести «видеофиксацию выборов», а затем обнародовать записи.
Вот что сообщают дончане в соцсетях:
«Во всех школах в день выборов дети будут целый день танцевать с 1-11 кл. В Донецк'е в 33 школе танцевать заставляют на улице, и там же созданы группы из родителей, которые через каждые полчаса должны заходить и создавать стадо»,
«Рядом в школе еще и пели… горланили, чтобы округа слышала эт и наряды с АК будут барражировать колбасятину завезут долго не поорешь при минус»,
«А есть ли жизнь после выборов Открыто говорят что те кто будут в них участвовать в Украину проедут с большими проблемами или вообще не проедут»,
«Устанавливают видеокамеры и Пушилин сольет пенсов. Фиг отмажутся шо за них поставили галочку видео будет крупным планом»,
«На «праймеризе» была таж сама хня»,
«Ну на праймериз похожий цирк был...».
Теги: Донбасс, выборы, СМИ, оккупация, ДНР, школьники, песни, соцсети
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