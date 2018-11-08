Переполох в "Л/ДНР": среди местных жителей начали распространяться резонансные слухи

08.11.2018 13:31

Дмитрий Тымчук, занимающий пост руководителя группы "Информационное сопротивление", рассказал о том, что население "Л/ДНР" начинает паниковать из-за ошибочных слухов. Они касаются соцвыплат и арестов среди населения Донбасса.

С этим уже начали бороться. Руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук рассказал на своей странице в "Фейсбуке" о том, что среди местных жителей в "Л/ДНР" нарастают панические настроения, передает dialog.ua.

Они связаны с тем, что украинские власти лишат жителей соцвыплат, а при пересечении границы их будут арестовывать, передает издание "Диалог.UA". "С этими слухами пытаются бороться, однако в данный момент ничего не получается", - сообщил Тымчук, намекнув, что подобные слухи являются ложными.

Тымчук еще и отметил, что в "Л/ДНР" вызвал серьезный резонанс тот факт, что списки граждан, которые голосуют за лидеров этих формирований, попали в Интернет. Хотя подобные возмущения не воспринялись никем всерьез.

В то же время, по словам Тымчука, Российская Федерация продолжает внедрять своих силовиков, которые проводят подготовку к псевдовыборам. Из-за этого в "Л/ДНР" оккупанты усилили свои патрули.