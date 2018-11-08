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Архив - Донецкая область

"Пушилин отжигает": в Сеть слили фото отчаянных мер оккупанта на "выборах" в ОРДЛО

08.11.2018 08:25
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"Пушилин отжигает": в Сеть слили фото отчаянных мер оккупанта на "выборах" в ОРДЛО

Оккупационные власти Донбасса "выпрыгивают из кожи", чтобы как-то увеличить мизерную явку на "выборах" главарей и депутатов "Л/ДНР".

Фото о том, чем на избирательные участки заманивают народ, показал на свое странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан, передает "Диалог.UA".

Уже в ближайшее воскресенье, 11 ноября, на оккупированном Донбассе пройдут "выборы" главарей и "депутатов" террористической "Л/ДНР". Однако за 4 года оккупации местные граждане серьезно разочаровались в "республиках" и "русском мире" и идти на это сомнительное мероприятие категорически не желают. В Кремле прекрасно осознают проблему и лихорадочно пытаются спасти ситуацию, прибегая, среди прочего, и к подкупу.

Штефан показал фото нескольких объявлений из оккупированных Донецка и Стаханова о грядущих выборах. В них оккупанты заманивают граждан на "выборы" ярмарками, дешевыми и бесплатными продуктами, концертами, беспроигрышными лотереями и прочим.

"Пушилин (фаворит Кремля на пост главаря "ДНР" - ред.) отжигает", - прокомментировал ситуацию Штефан. Данные объявления, без сомнений, - свидетельство глубокого отчаяния оккупанта по поводу грядущих "выборов".



Теги: Россия, Донбасс, выборы, ярмарка, подкуп, избиратели, ДНР, ЛНР, ВСУ
 
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