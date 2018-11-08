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Россия передаст Донбасс Украине: озвучены условия, которые выдвинула для этого РФ
Украинский представитель в подгруппе по безопасности трехсторонней контактной группы Евгений Марчук рассказал о том, какие предъявила требования РФ Украине для передачи Донбасса.
Он отметил, что представители России потребовали от Украины признания аннексии Крыма, если та хочет избежать дальнейших конфликтов на Донбассе. Представитель Украины в подгруппе по безопасности трехсторонней контактной группы, которая занимается урегулированием ситуации на Донбассе, Евгений Марчук сообщил о том, какие требования выдвинула РФ для возвращения Луганска и Донецка. Об этом он сообщил во время интервью, которое взял у политика телеканал "112 Украина", передает "Диалог.UA".
"Во время перерыва ко мне подошли какие-то российские представители и сказали о том, что Россия вернет Донбасс, если Украина признает Крым как часть России. Мне сказали, что это может быть серьезным подспорьем, чтобы решить вопрос Донбасса", - сообщил Марчук. Также Марчук сообщил о том, что его собеседники признавались о своем решении как о частном. Хотя, как заявляет сам Марчук, подобные заявления были сделаны далеко не частными лицами.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, договор
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