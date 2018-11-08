"Ситуация не контролируемая, это "ртутная бомба", - Тымчук рассказал, что оккупанты сделали с Горловкой

08.11.2018 07:24

В оккупированной Горловке (Донецкая область) организовали могильник опасных отходов. Под чутким руководством российских кураторов и при поддержке местных коллаборантов одно из предприятий заполнили ядовитыми отходами из РФ.

Руководитель группы "Информационное сопротивление" нардеп Дмитрий Тымчук рассказал о том, как "ихтамнеты" продолжают уничтожать промышленный потенциал и экологию захваченных территорий украинского Донбасса. Об этом сообщает "Диалог.UA".

Особенно не повезло Горловке Донецкой области. По данным группы "Информационное сопротивление", на территорию неработающего с 1995 года Никитского ртутного комбината завезли большую партию отходов из России, фактически превратив крупный город в смертельно опасный радиоактивный могильник.

Об этом Тымчук рассказал на своей странице в Facebook. Все это происходило на глазах жителей города, прилегающего к нему поселка Бессарабка. Они видели на территории законсервированного предприятия военных в костюмах химзащиты, наблюдали, как туда заезжали подозрительные КамАЗы, после чего производилась разгрузка бочек. Люди не сомневаются, что в них были отходы опасного производства.