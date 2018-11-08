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В больницах Горловки массово увольняются медицинские работники
Во временно оккупированной Горловке в медицине сложилась очень неблагоприятная обстановка – медики массово увольняются. Медицинское обслуживание летит в пропасть.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Жители временно оккупированных территорий Донецкой области постоянно жалуются на критическую ситуацию, сложившуюся в медицине. Кроме того, что зарплата медиков крайне низкая, на них, как на бюджетников, постоянно оказывается давление оккупационных «властей ДНР». Многие люди не выдерживают таких условий и увольняются. В итоге, большинство горловских медиков – это пенсионеры, у которых свое здоровье уже не очень. Некоторые из них работают, скорей потому, что в эту работу вложена большая часть жизни…
Вот что сообщает один из горловчан на своей странице в соцсети:
«Горловка Больница. Позвонила коллега с бывшей работы. В ужасе. Работать некому, от слова совсем. Люди уходят, за месяц 6 человек рассчитались, причём за уходящими сразу же сокращают ставки, нагрузку наваливают нас. Остались больные пенсионеры в возрасте за 70».
Теги: Донбасс, Горловка, больницы, увольнение, ДНР, медики, соцсети
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