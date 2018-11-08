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Архив - Донецкая область

В Донецке бюджетников согнали на митинг на площадь Ленина

08.11.2018 15:40
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В Донецке бюджетников согнали на митинг на площадь Ленина

Во временно оккупированном Донецке бюджетников принудительно отправили на «митинг» на площадь Ленина. Люди возмущены.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированном Донецке работников бюджетной сферы в принудительном порядке отправили на площадь Ленина на «митинг». Люди возмущены тем, что оккупационные «власти ДНР» их используют как вечную «массовку», только дял того, чтобы создать картинку пропагандистским «СМИ».

Вот что рассказывают дончане в соцсетях:

«Посетил одну бюджетную организацию. Зашел, а там возмущенные голоса работников — их снова гонят на какой-то митинг на пл.Ленина. «Да что же это такое, снова в выходной, скоро жить будем на площади. То у них похороны, то награждения, то выборы, а тут ни выходного ни проходного»»,
«Так, вони в робочi днi ще згоднi, а у вихiднi — пручалися б, але сенсу ж нема )».



Теги: Донецк, Донбасс, СМИ, митинг, пропаганда, бюджетники, соцсети
 
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