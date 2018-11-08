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В Донецке оккупационные «власти ДНР» эксплуатируют детей на разгрузке картошки «на выборы»
Во временно оккупированном Донецке оккупационные «власти ДНР» не останавливаются ни перед чем. Например, детей отправили на разгрузку картошки «на выборы».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
временно оккупированного Донецка рассказывают, что оккупационные «власти ДНР» в преддверии «выборов» не останавливаются ни перед чем. Так, в одной из донецких школ старшеклассников заставили разгрузить 13 тонн (!!!) картошки, которую привезли в школу «на выборы». Кроме того, учителям, под страхом увольнения и других неприятностей предписано явиться «голосовать» в указанное время. В это же время нужно организовать присутствие родителей на избирательном участке. Всё это делается для организации картинки, т.к. «приедет телевидение».
Вот что рассказал дончанин на своей странице в соцсети:
«Сегодня сын пришел из школы на два часа раньше обычного. На вопрос, что за фигня? -объяснил что в школу прибор ли картошку, «на выборы» закрыть, 13 тонн. Старшеклассников сняли с уроков разгружать это дело, а потом отправили домой мыться. В понедельник сказали в школу не приходить, «не до вас будет». Учителям дали команду прийти и проголосовать чётко с 14:00 до 15:00, будет телевидение, «надо изобразить массовость», иначе «до увольнения». Постараться затащить на это время и родителей»,
«Картошка — это круто!».
Теги: Донецк, Донбасс, выборы, дети, эксплуатация, ДНР, картошка, соцсети
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