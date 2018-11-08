В Донецке оккупационные «власти ДНР» эксплуатируют детей на разгрузке картошки «на выборы»

08.11.2018 14:22

Во временно оккупированном Донецке оккупационные «власти ДНР» не останавливаются ни перед чем. Например, детей отправили на разгрузку картошки «на выборы».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

временно оккупированного Донецка рассказывают, что оккупационные «власти ДНР» в преддверии «выборов» не останавливаются ни перед чем. Так, в одной из донецких школ старшеклассников заставили разгрузить 13 тонн (!!!) картошки, которую привезли в школу «на выборы». Кроме того, учителям, под страхом увольнения и других неприятностей предписано явиться «голосовать» в указанное время. В это же время нужно организовать присутствие родителей на избирательном участке. Всё это делается для организации картинки, т.к. «приедет телевидение».

Вот что рассказал дончанин на своей странице в соцсети:

«Сегодня сын пришел из школы на два часа раньше обычного. На вопрос, что за фигня? -объяснил что в школу прибор ли картошку, «на выборы» закрыть, 13 тонн. Старшеклассников сняли с уроков разгружать это дело, а потом отправили домой мыться. В понедельник сказали в школу не приходить, «не до вас будет». Учителям дали команду прийти и проголосовать чётко с 14:00 до 15:00, будет телевидение, «надо изобразить массовость», иначе «до увольнения». Постараться затащить на это время и родителей»,

«Картошка — это круто!».