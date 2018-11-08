Главная / Новости / Донецкая область / В ОРДО заявили об обстреле Минерального и ранении мирного жителя
Последние новости раздела
- В учебных военных пунктах РФ вербуют наемников для войны за «ДНР» и «ЛНР»09:51
- В "ДНР" началась новая волна "отжима" жилья: жителям ОРДО уже пришли "письма счастья" с предупреждениями09:30
- 8 ноября: Ситуация в пунктах пропуска09:11
- В ОРДО заявили об обстреле Минерального и ранении мирного жителя08:56
- "Пушилин отжигает": в Сеть слили фото отчаянных мер оккупанта на "выборах" в ОРДЛО08:25
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения, получили "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери08:12
- Ликвидирован российский наемник из Новокуйбышевска08:02
- "Ситуация не контролируемая, это "ртутная бомба", - Тымчук рассказал, что оккупанты сделали с Горловкой07:24
- Ни рубль, ни гривну: В «ДНР» нельзя обменять ветхие купюры21:30
- Снова обстрел! Донецк в огне: пожарные не могут подъехать21:23
В ОРДО заявили об обстреле Минерального и ранении мирного жителя
08.11.2018 08:56
«Власти» ОРДО заявили, что неподконтрольный Украине поселок Минеральное, расположенный под Донецком, подвергся обстрелу.
Об этом сегодня сообщили в пресс-службе местной «народной милиции», передает donpress.com.
Поселок якобы был обстрелян из ударного беспилотного летательного аппарата, в результате чего получил ранение мирный житель.
Информация о разрушениях уточняется.
Официального подтверждения данной информации нет.
Теги: Донецк, Донбасс, милиция, ранение, обстрел, беспилотник, ОРДО
Читайте также:
- Угонщик изрешетил оперативников и скрылся: подробности расстрела милиционеров в Донецке
- Житель Донецка получил ножом в живот от знакомого
- ЧП в Донецке. Преступник захватил заложницу
- Распитие алкоголя закончилось поножовщиной
- В Донецке кладбищенский копач бросился с ножом на девушку
- Донецких милиционеров подорвали гранатой
- В учебных военных пунктах РФ вербуют наемников для войны за «ДНР» и «ЛНР»09:51
- В "ДНР" началась новая волна "отжима" жилья: жителям ОРДО уже пришли "письма счастья" с предупреждениями09:30
- 8 ноября: Ситуация в пунктах пропуска09:11
- В ОРДО заявили об обстреле Минерального и ранении мирного жителя08:56
- "Пушилин отжигает": в Сеть слили фото отчаянных мер оккупанта на "выборах" в ОРДЛО08:25
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения, получили "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери08:12
- Ликвидирован российский наемник из Новокуйбышевска08:02
- "Ситуация не контролируемая, это "ртутная бомба", - Тымчук рассказал, что оккупанты сделали с Горловкой07:24
- Ни рубль, ни гривну: В «ДНР» нельзя обменять ветхие купюры21:30
- Снова обстрел! Донецк в огне: пожарные не могут подъехать21:23
- В "ДНР" началась новая волна "отжима" жилья: жителям ОРДО уже пришли "письма счастья" с предупреждениями09:30
- 8 ноября: Ситуация в пунктах пропуска09:11
- В ОРДО заявили об обстреле Минерального и ранении мирного жителя08:56
- "Пушилин отжигает": в Сеть слили фото отчаянных мер оккупанта на "выборах" в ОРДЛО08:25
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения, получили "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери08:12
- Ликвидирован российский наемник из Новокуйбышевска08:02
- "Ситуация не контролируемая, это "ртутная бомба", - Тымчук рассказал, что оккупанты сделали с Горловкой07:24
- Худеющим на заметку: полезные продукты, которые можно есть на ночь22:38
- Почему нельзя снимать обручальное кольцо?22:18
- От Матроны Московской до Павла Глобы: появились предсказания о скором катаклизме в России22:00
- Худеющим на заметку: полезные продукты, которые можно есть на ночь22:38
- Почему нельзя снимать обручальное кольцо?22:18
- Назван самый опасный предмет домашнего обихода21:15
- Грипп близко: Супрун «вооружила» украинцев ценными рекомендациями16:46
- Роковые соблазнительницы: знаки Зодиака, которые могут свести с ума любого мужчину14:00
- Минздрав прогнозирует массовую заболеваемость корью в Украине12:00
- Медики подсказали, как быстро вылечить простуду без лекарств08:48
- В какие дни снятся вещие сны07:10
- Самые ревнивые знаки Зодиака18:59
- "Пророссийская" риторика Хуга: нежелание решать проблемы или подыгрывание России18:28
- В Израиле сбылось третье библейское пророчество
- Янукович и Курченко подписали приговор жителям Дебальцево: население ждет голод, нищета и безработица
- В Кремле боятся, что Донбасс превратится в огромную неуправляемую территорию
- Обстрел, бьют тяжелым. Донецк дрожит от мощных залпов
- Снова обстрел! Донецк в огне: пожарные не могут подъехать
- Дончане сообщают о масштабных обысках в сети супермаркетов «Обжора»
- Боевики устроили бунт против возвращения в Украину: Ходаковский выдвинул требование
- Новая инициатива Путина "открыла глаза" сепаратистам: "Донбасс изничтожили специально"
- 22 трупа, 25 раненых: НВФ понесли большие потери под Новоазовском
- На Донбассе провалилась мощная провокация боевиков против ВСУ