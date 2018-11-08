В ОРДО заявили об обстреле Минерального и ранении мирного жителя

08.11.2018 08:56

«Власти» ОРДО заявили, что неподконтрольный Украине поселок Минеральное, расположенный под Донецком, подвергся обстрелу.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе местной «народной милиции», передает donpress.com.

Поселок якобы был обстрелян из ударного беспилотного летательного аппарата, в результате чего получил ранение мирный житель.

Информация о разрушениях уточняется.

Официального подтверждения данной информации нет.