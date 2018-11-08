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Завтра в центре Донецка перекроют движение: названы улицы
9 ноября в центральной части неподконтрольного Украине Донецка будет ограничено движение всех видов транспорта, кроме общественного.
Об этом сообщили в так называемом «МВД ДНР», передает donpress.com.
По данным «ведомства», такие ограничения связаны с проведением акции «Выбор Донбасса» и будут действовать с 12:00 и до окончания мероприятия.
В «МВД» сообщили, что движение будет ограничено на следующих участках улично-дорожной сети:
• по ул. Артема — от пр. Богдана Хмельницкого до пр. 25-летия РККА;
• по ул. Постышева — от пр. Театральный до пр. 25-летия РККА;
• пр. Гринкевича — от ул. Университетская до ул. Артема;
• пр. Театральный — от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;
• пр. Гурова — от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;
• бул. Шевченко — от бул. Пушкина до ул. Челюскинцев;
• бул. Пушкина — от пр. Комсомольский до бул. Шевченко.
Теги: Донецк, Донбасс, движение, транспорт, МВД, ограничение, ДНР
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