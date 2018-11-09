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Боевики «ДНР» в понесли серьёзные потери в районе Зайцево
Боевики «ДНР» и российские оккупанты в районе Зайцево накануне вечером понесли серьезные потери, но их число скрывается. Вот что узнали «Ведомости Добасса»
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированной территории в районе Зайцево понесли серьезные потери в живой силе в виде убитых и раненных. Об этом говорят сами боевики «ДНР» и их сторонники. При этом подчеркивается, что раненых много и их доставили в больницу. Число убитых, «по традиции», скрывается. Также сторонница боевиков подчеркивает, что «потери» сейчас не важны, важны «концерты и выборы»:
Вот что она пишет на своей странице в соцсети: «Вчера в больницу привезли много раненых с Зайцево. Про убитых ничего не говорят. Да и вообще ничего не говорят. Не до этого. Сегодня концерты по всей республике, потом выборы».
Стилистика и орфография автора полностью сохранены.
Теги: Донбасс, война, ДНР, боевики, потери, Зайцево
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