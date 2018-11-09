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«Что-то бахнуло и сирены завыли». В центре Донецка прогремел взрыв
09.11.2018 20:02
В неподконтрольном украинскому правительству Донецке сегодня, 9 ноября, около 17:15 по местному времени прогремел взрыв. Об этом пишут местные жители в социальных сетях.
По данным дончан, взрыв прогремел в районе СБУ, из-за громкого звука завыли сирены. В комментариях люди пишут:
«Донецк 17.14 к Пишут на СБУ шото бахнуло и сирены завыли. Пока без подробностей», — отметил пользователь.
«На станции переливания сигналки сработали», — добавил другой автор.
Наиболее сильно взрыв был слышен в центре города, а также ближе к Киевскому району.
Роза и Мира подпрыгнули. Потом видели машины с мигалками, которые выезжали с нашего двора (от Республиканского) на проспект Мира».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, ДНР
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