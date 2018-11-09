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"ДНР/ЛНР" "успокоила" сильная "ответка" ВСУ - минус 12 наемников: боевая сводка и карта ООС от 9 ноября - видео
Наемники РФ за прошедшие сутки 8 ноября 14 раз сорвали перемирие, выпустив по ВСУ около 20 мин 82-мм и 120-мм калибра.
В сводке Штаба ООС в Facebook сказано, что бойцам ВСУ пришлось 7 раз открывать ответный огонь и "успокаивать" российских боевиков, передает "Диалог.UA". При этом ВСУ применяли только штатное пехотное вооружение, не нарушая минские договоренности.
За прошедшие сутки силы ООС имеют нелетальные потери - двое защитников Украины получили ранения. В рядах боевиков тоже 11 раненых террористов и один уничтоженный наемник. На луганском направлении 8 ноября зафиксировано 3 провокации.
Террористы по-прежнему обстреливают Крымское, Новолуганское. Оккупанты помимо мин 82-мм калибра использовали также гранатометы и стрелковое оружие. Кроме того, с наступлением темноты боевики применили и 120-мм минометы. На донецком направлении орки 11 раз нарушали режим прекращения огня.
Провокации террористов зафиксированы вблизи Павлополя, Красногоровки, Лебединского, Чермалыка, Старогнатовки, Опытного, Песок. С начала текущих суток 9 ноября боевики армии РФ четырежды нарушили режим прекращения огня, прицельно обстреляв позиции сил ООС на донецком и луганском направлении. Под огнем боевиков оказались хутор Вольный, Авдеевка, Пески, Луганское. Потерь среди личного состава ВСУ, по данным на 19:00 9 ноября, не зафиксировано.
Напомним, боевики РФ готовятся к эскалации на Донбассе сразу после фейковых "выборов".
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ВСУ, наемники, ООС
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