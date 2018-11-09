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Архив - Донецкая область

Горловка стала могильником для радиационных отходов, вывезенных из РФ

09.11.2018 18:48
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Горловка стала могильником для радиационных отходов, вывезенных из РФ

На территории заброшенного ртутного комбината в Горловке были захоронены радиационные отходы, вывезенные из Российской Федерации. Об этом в Facebook сообщил народный депутат Украины и координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

По его информации в апреле 2017 года на территорию заброшенного «Никитовского ртутного комбината» (Горловка, Донецкая область, находится под контролем НВФ «ДНР») прибыло несколько автомобилей «КамАЗ», из которых людьми в костюмах химзащиты были выгружены бочки.

«24.04.2017 года к территории заброшенного „Никитовского ртутного комбината“, со стороны поселка Ртутный, подъехали несколько КамАЗов с номерами: ДК 42−03, ДК 41−10, ДК 43−08, после чего два десятка российских военнослужащих в форме химической защиты с указанными знаками радиационной опасности разгрузили бочки, — пишет Дмитрий. — Затем, используя массивные тележки, перевезли их на территорию заброшенного ртутного комбината».

Это подтверждают жители поселка Бессарабка, которые видели военных в форме химической защиты со знаками радиационной опасности.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Горловка, отходы, радиация
 
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