- Горловка стала могильником для радиационных отходов, вывезенных из РФ 18:48
- Оккупированный Донецк потряс мощный взрыв: "Было громко и страшно, сразу проснулись и вскочили", - подробности17:10
- В школы Донецка завезли тонны картошки, всем приказали изображать массовость: дончане о подноготной "выборов"16:15
- СБУ уже получила результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР»15:00
- В СБУ сделали заявление по присоединению ОРДЛО к России14:48
- В Донецке кадетскому училищу присвоили имя Захарченко14:02
- Турчинов рассказал, как будут наказаны организаторы «выборов» в ОРДЛО13:45
- Мы укрепляемся. Пушилин рассказал, как ОРДО использует Минские соглашения13:30
- В ОРДО заявили о предотвращении «теракта»: появились детали12:00
- Кураторы РФ пожалели, что разожгли бои на Донбассе: общее число убитых и раненых боевиков идет на десятки11:45
Горловка стала могильником для радиационных отходов, вывезенных из РФ
На территории заброшенного ртутного комбината в Горловке были захоронены радиационные отходы, вывезенные из Российской Федерации. Об этом в Facebook сообщил народный депутат Украины и координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.
По его информации в апреле 2017 года на территорию заброшенного «Никитовского ртутного комбината» (Горловка, Донецкая область, находится под контролем НВФ «ДНР») прибыло несколько автомобилей «КамАЗ», из которых людьми в костюмах химзащиты были выгружены бочки.
«24.04.2017 года к территории заброшенного „Никитовского ртутного комбината“, со стороны поселка Ртутный, подъехали несколько КамАЗов с номерами: ДК 42−03, ДК 41−10, ДК 43−08, после чего два десятка российских военнослужащих в форме химической защиты с указанными знаками радиационной опасности разгрузили бочки, — пишет Дмитрий. — Затем, используя массивные тележки, перевезли их на территорию заброшенного ртутного комбината».
Это подтверждают жители поселка Бессарабка, которые видели военных в форме химической защиты со знаками радиационной опасности.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Горловка, отходы, радиация
- Горловка стала могильником для радиационных отходов, вывезенных из РФ 18:48
- Оккупированный Донецк потряс мощный взрыв: "Было громко и страшно, сразу проснулись и вскочили", - подробности17:10
- В школы Донецка завезли тонны картошки, всем приказали изображать массовость: дончане о подноготной "выборов"16:15
- СБУ уже получила результаты «выборов» в «ДНР» и «ЛНР»15:00
- В СБУ сделали заявление по присоединению ОРДЛО к России14:48
- В Донецке кадетскому училищу присвоили имя Захарченко14:02
- Турчинов рассказал, как будут наказаны организаторы «выборов» в ОРДЛО13:45
- Мы укрепляемся. Пушилин рассказал, как ОРДО использует Минские соглашения13:30
- Скучают по Украине? Оккупанты «ЛНР» бьют тревогу из-за роста патриотизма12:45
- В ОРДО заявили о предотвращении «теракта»: появились детали12:00
- Горловка стала могильником для радиационных отходов, вывезенных из РФ 18:48
- Как стареют знаки Зодиака18:33
- На выходных в Украину придут морозы18:14
- Тонкости прописки по-новому: украинцев убеждают, что никаких рисков нет18:00
- В Украине появятся новые жилищные субсидии для социально незащищенного населения17:32
- Оккупированный Донецк потряс мощный взрыв: "Было громко и страшно, сразу проснулись и вскочили", - подробности17:10
- Помощникам "выбором" на Донбассе светит уголовная ответственность16:45
- Ночью обещают заморозки16:31
- В школы Донецка завезли тонны картошки, всем приказали изображать массовость: дончане о подноготной "выборов"16:15
- Легализация евроблях: сколько будет стоить процедура16:00
- Как стареют знаки Зодиака18:33
- Слова, которые притягивают удачу09:45
- Медики рассказали, почему нельзя терпеть боль в горле09:03
- Медики нашли потенциальную причину аутизма08:31
- Знаки Зодиака с самой сильной энергетикой08:00
- Горит лицо: о чем говорит народная примета07:22
- Вспышки антисемитизма и усиление «бытового сепаратизма»: последствия последнего повышения тарифов. ВИДЕО16:17
- Цена простуды: сколько стоит лечение в этом году12:20
- Худеющим на заметку: полезные продукты, которые можно есть на ночь22:38
- Почему нельзя снимать обручальное кольцо?22:18
- 22 трупа, 25 раненых: НВФ понесли большие потери под Новоазовском
- Обстрел, бьют тяжелым. Донецк дрожит от мощных залпов
- На Донбассе появятся миротворцы ООН: согласован поэтапный ввод международной миссии "голубых касок"
- Снова обстрел! Донецк в огне: пожарные не могут подъехать
- Боевики устроили бунт против возвращения в Украину: Ходаковский выдвинул требование
- Дончане сообщают о масштабных обысках в сети супермаркетов «Обжора»
- Новая инициатива Путина "открыла глаза" сепаратистам: "Донбасс изничтожили специально"
- На Донбассе провалилась мощная провокация боевиков против ВСУ
- "Хотели, как в России..." - житель Горловки рассказал о настоящей катастрофе в захваченном городе
- В "ДНР" началась новая волна "отжима" жилья: жителям ОРДО уже пришли "письма счастья" с предупреждениями