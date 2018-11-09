Мы укрепляемся. Пушилин рассказал, как ОРДО использует Минские соглашения

09.11.2018 13:30

Врио главаря «ДНР» Денис Пушилин заявил, что в рамках минских переговоров ОРДО осуществляет действия, диаметрально противоположные Минским соглашениям. Об этом он сообщил, комментируя вопрос о целесообразности продолжения попыток урегулирования конфликта на Донбассе в данном формате.

В частности, он отметил:

«На протяжении всего этого периода мы строим свою государственность. Мы укрепляемся… Все это подталкивает нас к интеграции с Россией. Мы не можем жить в замкнутом пространстве. Сейчас работает «Русский центр" — начинали с 12 регионов, теперь работаем с 20 регионами Российской Федерации, а на следующий год запланировано работать уже с 25 регионами России».

При этом он добавил, что оккупационная «администрация» продолжит использовать переговоры в Минске для собственного пиара:

«Для нас Минск является международной площадкой, где мы слышны, где наша позиция понятна и транслируется всему миру. Поэтому для нас нецелесообразно выходить из Минских соглашений».

Источник: https://donpress.com