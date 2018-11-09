Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Мы укрепляемся. Пушилин рассказал, как ОРДО использует Минские соглашения

09.11.2018 13:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Мы укрепляемся. Пушилин рассказал, как ОРДО использует Минские соглашения

Врио главаря «ДНР» Денис Пушилин заявил, что в рамках минских переговоров ОРДО осуществляет действия, диаметрально противоположные Минским соглашениям. Об этом он сообщил, комментируя вопрос о целесообразности продолжения попыток урегулирования конфликта на Донбассе в данном формате.

В частности, он отметил:

«На протяжении всего этого периода мы строим свою государственность. Мы укрепляемся… Все это подталкивает нас к интеграции с Россией. Мы не можем жить в замкнутом пространстве. Сейчас работает «Русский центр" — начинали с 12 регионов, теперь работаем с 20 регионами Российской Федерации, а на следующий год запланировано работать уже с 25 регионами России».

При этом он добавил, что оккупационная «администрация» продолжит использовать переговоры в Минске для собственного пиара:

«Для нас Минск является международной площадкой, где мы слышны, где наша позиция понятна и транслируется всему миру. Поэтому для нас нецелесообразно выходить из Минских соглашений».

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Пушилин, ОРДО, Минские соглашения
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх