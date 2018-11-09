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На Донбассе появятся миротворцы ООН: согласован поэтапный ввод международной миссии "голубых касок"
Новость о прогрессе, достигнутом в переговорах Трехсторонней коонтактной группы по мирному урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, сообщил украинский представитель Евгений Марчук.
Ранее все переговоры на эту щекотливую тему заходили в тупик, ведь стороны имели диаметрально разные представления о работе такой миссии на Донбассе. В международной рабочей группе по согласованию параметров ввода на восток Украины миротворческой миссии под эгидой ООН намечается некоторый прогресс. Переговорщиками достигнут частичный компромисс, передает "Диалог.UA".
Такую новость представителям СМИ сообщил украинский представитель в ТГК Евгений Марчук. По словам представителя, компромисс достигнут приблизительно на 30 процентов. При этом Марчук уточнил детали: стороны достигли консенсуса по вопросам введения временной администрации на территории ОРДЛО. Однако по-прежнему не удается прийти к согласию по второму блоку, касающемуся налаживания мирной жизни на этих территориях.
Это касается амнистии, переходной юстиции, выборов и др. Кроме того, Евгений Марчук признается: сторонам очень сложно доверять друг другу. Он говорит: "Противоречия необходимо преодолевать путем исключения языка ненависти среди политиков и СМИ". Напомним, Евгений Марчук назвал ряд условий, выдвинутых Москвой для собственного "выхода" из вооруженного конфликта на Донбассе. Камнем преткновения стал вопрос аннексии Крыма.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, ООН, ДНР, ЛНР, миротворцы
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