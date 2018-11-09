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Архив - Донецкая область

Оккупационные «власти ДНР» из-за выборов отменили занятия в школах

09.11.2018 11:00
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Оккупационные «власти ДНР» из-за выборов отменили занятия в школах

Оккупационные «власти ДНР» во времен оккупированных населенных пунктах из-за «выборов»отменили занятия в школах. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Из-за проведения фейковых «выборов» оккупационные «власти ДНР» отменили занятия в общеобразовательных школах 9 и 12 ноября. Большинство «избирательных участков» размещены в школах, а учителя входят в «избирательные комиссии».

Отмена занятий в школах «узаконена» «приказом» «министерства образования ДНР».

 

Источник: https://news.dn.ua 



Теги: Донбасс, выборы, школа, отмена, ДНР
 
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