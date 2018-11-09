Оккупанты готовятся к эскалации на Донбассе сразу после "выборов"

09.11.2018 19:02

Жители оккупированного Донбасса очень обозлены из-за "выборов" главарей "Л/ДНР".

Оккупанты будут отвлекать недовольных новым обострением конфликта. С настораживающим прогнозом по Донбассу выступил в Facebook центр волонтеров People's Project, передает "Диалог.UA".

Волонтеры обратили внимание на то, что в последних отчетах ОБСЕ начала появляться информация о возросшей активности оккупантов. "Оккупанты стянули в город значительное количество бронетехники и серьезно усложняют работу наблюдателей: сбили наблюдательный беспилотник ОБСЕ, ограничивают перемещение и доступ наблюдателям", - сообщили в People's Project.

По данным волонтеров, что террористы активно готовятся к эскалации, сооружая новые позиции ближе к линии разграничения. Стоит отметить, что "выборы" главарей и депутатов террористических "Л/ДНР" состоятся уже в ближайшее воскресенье, 11 ноября.

Их результаты уже известны - Кремль пообещал победу нынешним правителям "республик", своим любимчикам Пушилину и Пасечнику. Данные персонажи, особенно Пушилин, не пользуется популярностью у сепаратистов. Из-за этого они весьма недовольны "выборами". Напомним, ранее "Диалог.UA" сообщал, что в ОБСЕ "засекли" опасное продвижение боевиков к линии фронта возле Горловки.



Источник: www.dialog.ua