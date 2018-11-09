Террористы "по пьяной лавочке" убили чинившего ЛЭП электрика из РПГ и теперь путаются в показаниях

09.11.2018 20:48

Террористы "ЛНР" неудачно пытаются обвинить ВСУ в убийстве ремонтника, чинившего в "серой зоне" линию электропередач.

О произошедшей трагедии рассказал в Facebook военнослужащий ВСУ Александр Гром, передает "Диалог.UA". Инцидент произошел в четверг, 8 ноября. Оккупанты открыли огонь по электрикам, которые пытались наладить электроснабжение в районе села Золотого в "серой зоне". Один из работников, 63-летний Валерий Азаренков, скончался от полученных травм на месте.





По традиции командование гибридной армии РФ попыталось свалить вину за произошедшее на бойцов ООС. Но промахнулись. "Чтобы оправдаться перед СЦКК, придумали историю, в которой сами же путаются в показаниях.

Сначала электрик отдал Богу душу в результате обстрела с БМП-1. Потом оказалось, что "копейка" валила по электрикам минами. Но в конце концов... придумали схемку, согласно которой мину выпустили из РПГ-7, прикрутив к ней маршевый заряд от ПГ-7В", - рассказал военный.

Он обратил внимание, что на схеме, которую предоставили сами же террористы, заряд летел к электрику с расстояния 800 метров - это ближайшие к месту убийства позиции ВСУ. Данная версия звучит как бред, заверил Гром. "А теперь вопрос к специалистам, у кого-то получалось шмальнуть миной на такое расстояние с РПГ?" - поинтересовался он, прекрасно зная, что это невозможно. Напомним, ранее "Диалог.UA" сообщал, что в Донецке двое мужчин и женщина подорвались, разбирая заряд РПГ.



Источник: www.dialog.ua