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В "ЛНР" ожидают теракт во время "выборов" 11 ноября, стали известны секретные документы "силовиков республики"
Жители оккупированных территорий и покинувшие Луганщину переселенцы гадают, насколько реальны опасения боевиков.
И не готовят ли они сами кровавые провокации на "избирательных участках", дабы в очередной раз обвинить в своих бедах "укроДРГ". Жители оккупированных городов Луганской области, которые и без того не горят желанием участвовать в псевдовыборах 11 ноября, опасаются даже появляться возле пунктов голосования. Ведь "МВД ЛНР" издало не публичное постановление об усилении мер безопасности в связи с "угрозой терактов". Об этом сообщает "Диалог.UA".
Такую информацию, а также фотографии самого документа за подписью "министра внутренних дел" Корнета опубликовала администрации группы "ЛНР – хроники дурдома" в facebook.
При этом уточняется: на усиленный вариант несения службы "силовиков" переводят с 8 по 15 ноября – именно на этот период, видимо, назначены "происки врагов республики". Админ группы предупреждает земляков: теракт вполне способна организовать правящая верхушка "молодой республики", ведь этим людям не впервой "убивать своих". Обсуждая новость, луганчане разделились во мнениях.
Одни успокаивают: в указе ничего страшного нет, возможно "усиливаются" исключительно для галочки и нагнетают страсти, запугивая жителей вымышленными врагами. Другие категорически не согласны: "Может и правда рвануть. Поживем увидим. Лишь бы люди, особенно нормальные, не пострадали". Напомним, по информации соцсетей, в распоряжение СБУ попали списки "членов избирательных комиссий" на фальшивых выборах 11 ноября. Этим людям могут запретить въезд на подконтрольные территории Украины.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, выборы, теракт, ЛНР
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