Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В ОРДО заявили о предотвращении «теракта»: появились детали

09.11.2018 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ОРДО заявили о предотвращении «теракта»: появились детали

Сотрудники так называемого «МВД ДНР» деактивировали взрывное устройство, установленное на опоре линии электропередачи в районе неподконтрольного Украине поселка Новый Свет Старобешевского района. Об этом сообщили в пресс-службе «МВД ДНР».

В «ведомстве» отметили:

«В районе поселка городского типа Новый Свет стражи порядка обезвредили самодельное взрывное устройство, установленное на опорах ЛЭП».

На данный момент устанавливаются причастные к изготовлению и установке устройства лица.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, теракт, ДНР, ЛНР, ОРДО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх