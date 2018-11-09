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В ОРДО заявили о предотвращении «теракта»: появились детали
09.11.2018 12:00
Сотрудники так называемого «МВД ДНР» деактивировали взрывное устройство, установленное на опоре линии электропередачи в районе неподконтрольного Украине поселка Новый Свет Старобешевского района. Об этом сообщили в пресс-службе «МВД ДНР».
В «ведомстве» отметили:
«В районе поселка городского типа Новый Свет стражи порядка обезвредили самодельное взрывное устройство, установленное на опорах ЛЭП».
На данный момент устанавливаются причастные к изготовлению и установке устройства лица.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, теракт, ДНР, ЛНР, ОРДО
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