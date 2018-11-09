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В СБУ сделали заявление по присоединению ОРДЛО к России
Кремль не намерен включать в состав Российской Федерации неподконтрольные Украине части Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак во время брифинга.
Глава силового ведомства подчеркнул:
«Так называемые „ЛНР“, „ДНР“ никогда не рассматривались Кремлем как потенциальные субъекты для включения в состав РФ. Их настоящая цель — вернуть их Украине на правах федерального, автономного или другого образования с правом вето евроинтеграционных и евроатлантических намерений, стремлений Украины. Для этого России было нужно тогда и нужно сейчас добиться хотя бы видимости легитимности существования этих псевдореспублик. Именно для этого Россия сегодня имитирует процесс свободного волеизъявления в ОРДЛО путем проведения так называемых выборов».
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, СБУ, ДНР, ЛНР, ОРДЛО
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