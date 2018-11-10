Что скрывают боевики «ДНР» в больнице Харцызска

10.11.2018 19:05

Во временно оккупированном Харцызске боевики «ДНР» и российские оккупанты скрывают информацию о жертвах среди гражданского населения, находящихся в местной больнице. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 8 ноября 2018 года, имеющемся в открытом доступе,

«В городской больнице в н. п. Харцызск (неподконтрольный правительству, 26 км к востоку от Донецка), когда наблюдатели уточняли информацию о жертвах среди гражданского населения, медработники сообщили, что персоналу больницы не разрешается предоставлять информацию ввиду приказов от вооруженных формирований».