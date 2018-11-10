- Тука: Нас пытаются подтолкнуть к сценарию Приднестровья20:48
- Под роспись: студентам в ОРЛО настоятельно рекомендуют «проголосовать»20:36
- Евросоюз не признает «выборы» в ОРДЛО19:58
- Что скрывают боевики «ДНР» в больнице Харцызска19:05
- «Под пристальными взглядами»: дончане «проголосовали» заранее18:49
- Уже в открытую сказал: Пушилина спросили о воссоединении «Л / ДНР» с Россией18:30
- Террорист Ходаковский в отчаянии: "Донбасс снят с повестки в Кремле, нас выбьют отсюда" 18:14
- Еще танкам ВСУ надо пройти: В «ДНР» восстановили разрушенный мост18:00
- В ОРЛО на время «выборов» отменили комендантский час17:35
- Боевики "ДНР" врезались в автобус с людьми: водителя "Урала" "гаишники" отлупили прямо на месте ДТП 17:15
Евросоюз не признает «выборы» в ОРДЛО
Европейский Союз не признает и считает незаконными так называемые «выборы» на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини.
«ЕС считает, что „выборы“, запланированные на 11 ноября 2018 года на неподконтрольных Украине территориях, так называемых „Луганской народной республики“ и „Донецкой народной республики“, незаконны и нелегитимны и не будут признаны. ЕС осуждает эти „выборы“, поскольку они противоречат международному праву, подрывают обязательства, взятые (сторонами) по Минским соглашениям, и нарушают суверенитет Украины. Минскими соглашениями предусмотрено проведение местных выборов исключительно в рамках украинского законодательства, в соответствии со стандартами и при наблюдении ОБСЕ», — говорится в заявлении.
Могерини подчеркнула, что Европейский Союз поддерживает независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.
«Европейский Союз напоминает, что реализация Минских соглашений всеми сторонами остается ключевой для достижения устойчивого политического урегулирования конфликта на востоке Украины и подчеркивает ответственность Российской Федерации в этом вопросе. ЕС приветствует решение Украины о продлении действия закона об особом статусе некоторых частей восточной Украины до конца 2019 года», — говорится в заявлении.
Она выразила надежду, что Россия в полной мере использует свое значительное влияние на группировки НВФ для того чтобы соблюдались минские соглашения.
«Мы ожидаем, что Российская Федерация в полной мере использует свое значительное влияние на сепаратистов, которых она поддерживает. Положения минских соглашений должны полностью и без промедления внедряться, начиная со всестороннего прекращения огня и вывода тяжелого оружия, с тем чтобы создать необходимые условия для политических преобразований путем местных выборов, которые они предусматривают», — говорится в заявлении.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, выборы, Евросоюз, ОРДЛО
- "Это уже даже не раздражает, а просто вызывает ощущение брезгливости", - путинский прихвостень Аксенов изошел желчью из-за непризнания Евросоюзом "выборов" в Крыму
- Выборы по-донбасски: что нас ждет
- Выборы на Донбассе: всё решат губернаторы
- Стрелков призвал жителей ОРДО не голосовать за Пушилина
- В политическом цирке в "ДНР" хотят участвовать почти 1,2 тысячи "кандидатов"
- Крымские татары тотально бойкотировали псевдовыборы в Крыму
- Тука: Нас пытаются подтолкнуть к сценарию Приднестровья20:48
- Под роспись: студентам в ОРЛО настоятельно рекомендуют «проголосовать»20:36
- Евросоюз не признает «выборы» в ОРДЛО19:58
- Что скрывают боевики «ДНР» в больнице Харцызска19:05
- «Под пристальными взглядами»: дончане «проголосовали» заранее18:49
- Уже в открытую сказал: Пушилина спросили о воссоединении «Л / ДНР» с Россией18:30
- Террорист Ходаковский в отчаянии: "Донбасс снят с повестки в Кремле, нас выбьют отсюда" 18:14
- Еще танкам ВСУ надо пройти: В «ДНР» восстановили разрушенный мост18:00
- В ОРЛО на время «выборов» отменили комендантский час17:35
- Боевики "ДНР" врезались в автобус с людьми: водителя "Урала" "гаишники" отлупили прямо на месте ДТП 17:15
- Уже завтра Украину накроет мощный удар из космоса: уберечься смогут не все21:15
- Погода в ноябре: синоптики рассказали, когда ударят морозы21:01
- Тука: Нас пытаются подтолкнуть к сценарию Приднестровья20:48
- Под роспись: студентам в ОРЛО настоятельно рекомендуют «проголосовать»20:36
- Афера столетия: миллионы украинцев придумали, как навсегда остаться в Польше20:24
- Кимкин анонсировал жесткое усиление международных антироссийских санкций20:10
- Евросоюз не признает «выборы» в ОРДЛО19:58
- Будет катастрофа: Путин готовится к захвату нового украинского города19:40
- Украинок успокоили: Рева рассказал о выплатах семьям при рождении ребенка с введением услуги "муниципальная няня"19:20
- Что скрывают боевики «ДНР» в больнице Харцызска19:05
- Чтобы привлечь удачу: правильный цвет одежды по дням недели17:25
- Как сделать, чтобы повезло: названы приметы на удачу08:39
- Самые щедрые мужчины по знаку зодиака22:32
- Приметы про цепочку: что предупреждает о беде19:15
- Как стареют знаки Зодиака18:33
- Слова, которые притягивают удачу09:45
- Медики рассказали, почему нельзя терпеть боль в горле09:03
- Медики нашли потенциальную причину аутизма08:31
- Знаки Зодиака с самой сильной энергетикой08:00
- Горит лицо: о чем говорит народная примета07:22
- На Донбассе появятся миротворцы ООН: согласован поэтапный ввод международной миссии "голубых касок"
- 22 трупа, 25 раненых: НВФ понесли большие потери под Новоазовском
- Обстрел, бьют тяжелым. Донецк дрожит от мощных залпов
- Снова обстрел! Донецк в огне: пожарные не могут подъехать
- Боевики устроили бунт против возвращения в Украину: Ходаковский выдвинул требование
- «Не простое было здание»: К взорванному дому в Донецке спешат боевики
- На Донбассе провалилась мощная провокация боевиков против ВСУ
- Террористы "по пьяной лавочке" убили чинившего ЛЭП электрика из РПГ и теперь путаются в показаниях
- "Хотели, как в России..." - житель Горловки рассказал о настоящей катастрофе в захваченном городе
- Куда исчезли люди в Донецке: блогер проехал по улицам города и показал реальное видео о жизни в "ДНР"