«Не простое было здание»: К взорванному дому в Донецке спешно боевики

10.11.2018 10:22

Во временно не подконтрольном Украине Донецке продолжают расследовать инцидент со взрывом здания в центре города. Об этом сообщают дончане в социальных сетях.

Взрыв прогремел вечером, 9 ноября, в 18:30 по местному времени — в здание по ул. Розы Люксембург, 54 неизвестные выстрелили из гранатомета «Шмель», пишет ДонПресс.

В данный момент к дому съезжаются представители незаконных вооруженных формирований, также туда движется их техника.

«Не совсем простое это здание, очень непростое», — пишут дончане.

По их словам, совсем недавно там располагались представители НВФ, но, по некоторым данным, они из этого дома выехали. Также рядом расположен магазин «Семерочка», принадлежащий опальному «народному губернатору» Павлу Губареву.

«Розы 54=Дом ученых, двор которого под стоянку угнанных авто использовали, а напротив захваченный Укрсоцбанк. Наверное оттуда кто-то по пьяной лавочке гахнул», — также предполагают дончане.

По данным сторонников «республики», здание якобы взорвали не залпом из гранатомета, а взрывчаткой, которую сбросил «украинский беспилотник». Подтверждений этой информации пока нет.