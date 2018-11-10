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"Нельзя так ломать людей, опасно", - пропагандистка РФ Ахмедова о "выборах" в Донецке и Луганске
"Выборы", которые силой устроил Кремль на оккупированном Донбассе, в итоге обернутся против РФ. В этом уверена российская пропагандистка Марина Ахмедова.
Ахмедова на своем telegram-канале высказала претензии Кремлю за "выборы", передает "Диалог.UA".
Пропагандисты РФ уже не скрывают роли Кремля в жизни "республик" Донбасса. В частности, Ахмедова раскритиковала российские власти за то, что они полностью фабрикуют и фальсифицируют "выборы" в "Л/ДНР". "Администрация президента Российской Федерации после убийства Захарченко не справилась с растерянностью и поступила так, как привыкла поступать везде: забрала выбор у людей и решила за них", - пожаловалась любительница "русского мира".
Она отметила, что Кремль сейчас фактически "ломает" сепаратистов Донбасса. "Администрация сломала волю людей и сказала духу: "Пошел вон! Ты откуда вылез - из крепостных? Из этих поганых шахт? Пошел отсюда. Тут правим избранные - Мы", - разоткровенничалась пособница оккупанта, добавив, что из Донбасса сейчас можно, только "закрыв лицо, бежать в страхе".
Она предупредила о том, что пророссийские сепаратисты на Донбассе не простят России предательства. "Нельзя так ломать людей. Опасно так ломать людей. Дух восстанет, и тогда мы все прольем кровь", - анонсировала Ахмедова властям РФ бунт. Она констатировала, что политика Кремля в отношении "Л/ДНР" - это "тяжкие глубоко российские ошибки". Важно отметить, что СБУ уже обнародовала цифры, которые Кремль нарисует на "выборах" главарей "Л/ДНР". Победу там одержат Денис Пушил и Леонид Пасечник, не пользующиеся популярностью у сепаратистов.
Теги: Россия, Донбасс, выборы, убийство, СБУ, ДНР, ЛНР, Пушилин, Захарченко, Пасечник
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