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Архив - Донецкая область

«Под пристальными взглядами»: дончане «проголосовали» заранее

10.11.2018 18:49
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«Под пристальными взглядами»: дончане «проголосовали» заранее

Жители неподконтрольного украинскому правительству Донецка приняли участие в выборах «главы» «ДНР» заранее. Об этом дончане сообщают в Twitter.

Досрочное голосование прошло сегодня, 10 ноября, на одном из предприятий Макеевки.

Голосование якобы организовало местное общественное движение «Донецкая республика» — его представители приехали на предприятие со списками избирателей и бюллетенями.

«Все под пристальными взглядами „членовизбиркома“ поставили нужные галочки», — пишет дончанин.

Официальных подтверждений данной информации нет. Также не объясняется, почему именно это предприятие голосовало ранее.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донецк, Донбасс, выборы, голосование, ДНР, ЛНР
 
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