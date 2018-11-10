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«Под пристальными взглядами»: дончане «проголосовали» заранее
10.11.2018 18:49
Жители неподконтрольного украинскому правительству Донецка приняли участие в выборах «главы» «ДНР» заранее. Об этом дончане сообщают в Twitter.
Досрочное голосование прошло сегодня, 10 ноября, на одном из предприятий Макеевки.
Голосование якобы организовало местное общественное движение «Донецкая республика» — его представители приехали на предприятие со списками избирателей и бюллетенями.
«Все под пристальными взглядами „членовизбиркома“ поставили нужные галочки», — пишет дончанин.
Официальных подтверждений данной информации нет. Также не объясняется, почему именно это предприятие голосовало ранее.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, выборы, голосование, ДНР, ЛНР
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