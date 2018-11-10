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Путин отправил смотрящих на "выборы" в "ЛНР": в Луганск едут депутаты Госдумы РФ от КПРФ И ЛДПР - подробности

10.11.2018 15:47
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Путин отправил смотрящих на "выборы" в "ЛНР": в Луганск едут депутаты Госдумы РФ от КПРФ И ЛДПР - подробности

Россия отправила на оккупированный Донбасс смотрящих, которые будут следить за свободным "выбором" жителей "ЛНР".

Как стало известно, данное решение о "командировке" в Луганск даже пройдет через повестку Госдумы, передает "Диалог.UA". Согласно документу, на оккупированный Донбасс приедут "наблюдатели" от ЛДПР и КПРФ, представители которых открыто симпатизируют донецким и луганским террористам. Уточняется, что в ОРЛО приедут депутаты Госдумы Сергей Шаргунов, Денис Парфенов, Александр Старовойтов и Алексей Диденко.

"Конечно, нас немного, но едет определенное количество", - подтвердил поездку российских депутатов на захваченный РФ Донбасс Старовойтов. Напомним, террористы "ДНР" решили купить жителей ОРДО едой, и привлекают их на "избирательные участки" картошкой. Добавим, Сеть шокировал "предвыборный ролик" из оккупированного Луганска.
Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, выборы, Путин, ДНР, ЛНР
 
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