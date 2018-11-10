Российские наемники убили двух украинских защитников на Донбассе

10.11.2018 21:30

Российская военная агрессия на территории Донецкой и Луганской областей не прекращается с 2014 года. Причем пророссийские боевики постоянно нарушают минские договоренности, достигнутые конфликтующими сторонами, на счет прекращения огня.



Как информирует replyua.net, в субботу, десятого ноября в зоне проведения ООС на Донбассе были убиты двое украинских бойцов. Как говорится в пресс-центре операции Объединенных сил в «Фейсбуке», еще двое украинцев получили серьезные ранения в субботу, 10 ноября. В частности, в сообщении отмечается: «Во время осуществления мероприятий по недопуску проникновения диверсионно-разведывательной группы врага в промежутки между наблюдательными постами в направлении Светлодарска, из-за срабатывания установленной террористами взрывчатки погибли два украинских защитника, еще два получили ранения».



Также в сообщении отмечается, что более подробно об инциденте расскажет в воскресенье, 11 ноября во время брифинга командир бригады Руслан Татусь.