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Российские наемники убили двух украинских защитников на Донбассе
Российская военная агрессия на территории Донецкой и Луганской областей не прекращается с 2014 года. Причем пророссийские боевики постоянно нарушают минские договоренности, достигнутые конфликтующими сторонами, на счет прекращения огня.
Как информирует replyua.net, в субботу, десятого ноября в зоне проведения ООС на Донбассе были убиты двое украинских бойцов. Как говорится в пресс-центре операции Объединенных сил в «Фейсбуке», еще двое украинцев получили серьезные ранения в субботу, 10 ноября. В частности, в сообщении отмечается: «Во время осуществления мероприятий по недопуску проникновения диверсионно-разведывательной группы врага в промежутки между наблюдательными постами в направлении Светлодарска, из-за срабатывания установленной террористами взрывчатки погибли два украинских защитника, еще два получили ранения».
Также в сообщении отмечается, что более подробно об инциденте расскажет в воскресенье, 11 ноября во время брифинга командир бригады Руслан Татусь.
Теги: Украина, Донбасс, война, наемник, ДНР, ЛНР
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