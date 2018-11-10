Террорист Ходаковский в отчаянии: "Донбасс снят с повестки в Кремле, нас выбьют отсюда"

10.11.2018 18:14

Кремль "выборами" окончательно "замораживает" террористические "Л/ДНР". Донбасс больше не интересен властям РФ.

О печальном будущем "республик" Донбасса рассказал на своем telegram-канале экс-главарь террористической группировки "Восток" Александр Ходаковский, передает "Диалог.UA". Уже завтра, 11 ноября, на оккупированном Донбассе состоятся фейковые "выборы" главарей "Л/ДНР". Победу в них Кремль уже обеспечил своим марионеткам Денису Пушилину и Леониду Пасечнику.

Данное событие, уверен террорист Ходаковский, знаменует собой новый этап в существовании "Л/ДНР". "Сегодня Россия сняла с повестки если не планы, которые никогда не озвучивала, то послания устами наших "муэдзинов" в адрес "туда" о походах на Киев, о выходе на границы областей, о быстрой и победоносной войне", - сообщил экс-главарь "Востока", добавив, что Кремль переведет "республики" с помощью Пушилина и Пасечника на "мирные рельсы".

"Раз наступление захлебнулось, нужно принимать меры, чтобы удержать этот пятак земли, иначе, пока мы будем страдать и посыпать голову пеплом, нас выбьют и отсюда", - предупредил Ходаковский. Напомним, ранее "Диалог.UA" сообщал, пропагандистка РФ предупредила Кремль о бунте после "выборов" главарей "Л/ДНР".



Источник: www.dialog.ua