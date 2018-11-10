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Тука: Нас пытаются подтолкнуть к сценарию Приднестровья
Стратегическая цель России остается неизменной и не ограничивается только контролем «ДНР» и «ЛНР», проведением «выборов» в которых Украину подталкивают к сценарию Приднестровья. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука.
«Это контроль над всей территорией Украины. Когда мы об этом говорим, очень много людей считают, что речь идет о военной оккупации Украины, но это не соответствует действительности. Сейчас Кремль сосредоточен абсолютно на выборах президента и выборах в парламент Украины», – сказал он.
«На этом фоне, это объективный факт, за последние 6 месяцев активизировались пророссийские силы, которые пытаются внедрить тезис о необходимости "прямых переговоров": "Услышьте Донбасс. Надо разговаривать с Донецком и Луганском". Таким шагом нас пытаются подтолкнуть к сценарию, который в свое время Россия реализовала в Молдове, заставив Кишинев начать прямые переговоры с Тирасполем. Результат мы видим», – продолжил Тука.
Комментируя проведение «выборов» на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса, замминистра МинВОТ отметил, что в «ДНР» и «ЛНР» местные жители давно разочаровались в навязанных Россией идеях «русского мира», но у многих нет возможности покинуть эти территории, поэтому они вынуждены жить в нынешних реалиях.
«Ожидать, что будут очереди на "участках"? Конечно, это все могут сделать на камеры на некоторых "участках". Запросто. Но реального воодушевления и подъема нет», – резюмировал он.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Приднестровье, ДНР, ЛНР, Тука
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