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В центре Донецка взорвали здание: район оцеплен полицией
10.11.2018 08:14
Вчера вечером в неподконтрольном Украине Донецке в 18:30 по местному времени в здание по ул. Роза Люксембург, 54 неизвестные выстрелили из гранатомета «Шмель». Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, пишет ДонПресс
По данным дончан, на момент выстрела здание было пустое, поэтому жертв нет. На данный момент здание оцепила полиция. На месте происшествия ведутся следственные действия.
«Говорят 7-ку магазин взорвали»
«Это что за здание? Альфа Маркет? Юбилейный ?»
«Как мне кажется, это бывшее здание Укрсоцбанка»
«Рядом были. присели аж»
Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, здание, центр
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