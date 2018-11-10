В Донецке вновь горел дельфинарий «Немо»

10.11.2018 09:04

Во временно оккупированном Донецке вчера снова горел дельфинарий «Немо». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Сегодня в утреннее время во временно оккупированном Донецке снова горели останки сгоревшего в 2016 году дельфинария «Немо». Дым пожара был виден на значительном расстоянии. В прошлый раз дельфинарий также горел в ноябре.

Что послужило причиной столь мощного пожара на останках сгоревшего дельфинария неизвестно. Оккупационные «власти ДНР» только сообщили, что «пожар ликвидирован, жертв и пострадавших нет».