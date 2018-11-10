В ОРЛО на время «выборов» отменили комендантский час

10.11.2018 17:35

На неподконтрольной Украине территории Луганской области, на время проведения так называемых «выборов» главари НВФ отменили комендантский час. Об этом пишут подконтрольные НВФ СМИ.

Сообщается, что комендантский час отменяется с 23:00 11 ноября 2018 года до 04:00 12 ноября 2018 года.

Возобновится он с 23:00 12 ноября 2018 года.

Источник: https://donpress.com