- “Виклала на стіл квитанції і полізла у зашморг”: Пенсіонерка наклала на себе руки після відмови в субсидії14:49
- В Донецке «полиция» внезапно опечатала популярный спортивный клуб14:22
- Россия полностью контролирует оккупированные территории. Признано санкциями13:17
- «Не простое было здание»: К взорванному дому в Донецке спешно боевики10:22
- Светлодарская дуга в огне: оккупанты устроили ад бойцам ООС под Крымским и поплатились09:55
- В Донецке вновь горел дельфинарий «Немо»09:04
- В центре Донецка взорвали здание: район оцеплен полицией08:14
- Боевики «ДНР» в понесли серьёзные потери в районе Зайцево21:45
- PR-абсурд от команды Пушилина21:00
- Террористы "по пьяной лавочке" убили чинившего ЛЭП электрика из РПГ и теперь путаются в показаниях 20:48
“Виклала на стіл квитанції і полізла у зашморг”: Пенсіонерка наклала на себе руки після відмови в субсидії
61-річна Наталія Михайлівна Нестеренко з Сартани не витримала бюрократії і безпросвітної бідності.
Виявилося, що пенсіонерка поховала чоловіка кілька років тому, а до цього часу жила з сином. Місяць тому він одружився і став жити окремо з дружиною. Платити самої за комуналку з пенсією 1600 гривень Наталя Михайлівна не могла. Повідомляє korupciya.com.
«Вона сиділа в холодній хаті, спала одягненої в кріслі, зайвий раз не включала ні газ, ні світло. Був включений в розетку тільки холодильник. Боялася, що не зможе заплатити », – розповіла невістка Рита.
Щоб переоформити субсидію за новими правилами, жінці потрібно було отримати купу довідок. Сусіди кажуть, що її ганяли по колу за новими і новими папірцями, а в підсумку в субсидії відмовили – нарахували борг за минулий сезон, цілих 2400 гривень. Очевидно, що де взяти гроші на оплату боргу, а тим більше – як платити за комуналку, якщо не дадуть пільг, жінка не знала. Син допомогти не міг, так як напередодні весілля їх з невісткою пограбували, винесли з будинку гроші, позичені на торжество, а також золото, цінні речі.
«Я коли перший раз до неї приїхала – у неї в холодильнику був суп з однієї води і найдешевша ковбаса. Економила на всьому. Вона говорила – ну як я можу заплатити борг 2400 гривень, якщо у мене пенсія 1600 × Хоч бери і вішайся », – згадує невістка. Але як виявилося згодом, ніхто з рідних і знайомих і подумати не міг, що жінка говорила це всерйоз.
Перед тим, як накласти на себе руки, жінка сплатила борг – частину грошей позичила у сестри, частину у сусідки, виклала на столі всі квитанції. Ніякої передсмертної записки не залишила, але рідні не сумніваються – останньою краплею була саме відмова в субсидії.
Теги: Донбасс, долг, субсидия, бедность, самоубийство, коммунальные услуги, бюрократия, Сартана
- Долги по коммуналке надо отработать: украинцев заставят красить заборы и подметать улицы
- В Краматорске может быть сорвано начало отопительного сезона
- В Донецке судебные исполнители за коммунальные долги забрали у пенсионерки старый телевизор
- Краматорчане ринулись получать субсидии
- В Донецке теплосеть устроила "облаву" на должников
- В Донецке обещают унифицированные тарифы
- “Виклала на стіл квитанції і полізла у зашморг”: Пенсіонерка наклала на себе руки після відмови в субсидії14:49
- В Донецке «полиция» внезапно опечатала популярный спортивный клуб14:22
- Россия полностью контролирует оккупированные территории. Признано санкциями13:17
- В Рубежном распрощались с отоплением: Безответственные чиновники вырезали даже стояки12:20
- Боевики «ДНР» в понесли потери в районе Зайцево11:25
- «Не простое было здание»: К взорванному дому в Донецке спешно боевики10:22
- Светлодарская дуга в огне: оккупанты устроили ад бойцам ООС под Крымским и поплатились09:55
- В Донецке вновь горел дельфинарий «Немо»09:04
- В центре Донецка взорвали здание: район оцеплен полицией08:14
- "Когда вы говорите о том, что в Луганске все "ват**ики", вспомните Лену Кулиш, Юлдашева и Решетняка", - луганчанка08:03
- “Виклала на стіл квитанції і полізла у зашморг”: Пенсіонерка наклала на себе руки після відмови в субсидії14:49
- В Донецке «полиция» внезапно опечатала популярный спортивный клуб14:22
- Крымчанин прозрел после поездки на материковую Украину: "Я поражен, украинцы нормальные и вежливые, там хорошо"13:48
- Россия полностью контролирует оккупированные территории. Признано санкциями13:17
- Пришла зима: Синоптики предупредили о похолодании12:53
- В Рубежном распрощались с отоплением: Безответственные чиновники вырезали даже стояки12:20
- Скасування допомоги по догляду за дитиною: КСУ прийняв рішення11:54
- Боевики «ДНР» в понесли потери в районе Зайцево11:25
- Украинцам придумали новый коммунальный платеж10:49
- «Не простое было здание»: К взорванному дому в Донецке спешно боевики10:22
- Как сделать, чтобы повезло: названы приметы на удачу08:39
- Самые щедрые мужчины по знаку зодиака22:32
- Приметы про цепочку: что предупреждает о беде19:15
- Как стареют знаки Зодиака18:33
- Слова, которые притягивают удачу09:45
- Медики рассказали, почему нельзя терпеть боль в горле09:03
- Медики нашли потенциальную причину аутизма08:31
- Знаки Зодиака с самой сильной энергетикой08:00
- Горит лицо: о чем говорит народная примета07:22
- Вспышки антисемитизма и усиление «бытового сепаратизма»: последствия последнего повышения тарифов. ВИДЕО16:17
- На Донбассе появятся миротворцы ООН: согласован поэтапный ввод международной миссии "голубых касок"
- 22 трупа, 25 раненых: НВФ понесли большие потери под Новоазовском
- Обстрел, бьют тяжелым. Донецк дрожит от мощных залпов
- Снова обстрел! Донецк в огне: пожарные не могут подъехать
- Боевики устроили бунт против возвращения в Украину: Ходаковский выдвинул требование
- На Донбассе провалилась мощная провокация боевиков против ВСУ
- "Хотели, как в России..." - житель Горловки рассказал о настоящей катастрофе в захваченном городе
- «Не простое было здание»: К взорванному дому в Донецке спешно боевики
- Разведчик рассказал, чего ждать от Путина после "выборов" у боевиков ДНР-ЛНР
- В "ДНР" началась новая волна "отжима" жилья: жителям ОРДО уже пришли "письма счастья" с предупреждениями