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Александр Захарченко «жив»: дончане вносят свои коррективы в бюллетени
11.11.2018 18:11
Жители временно неподконтрольной территории Донецкой области, вынужденные принимать участие в голосовании, сознательно приводят в негодность бюллетени.
Соответствующие фото они публикуют в соцсетях.
DonPress ранее сообщал, что один из избирателей отдал свой голос за Чака Норриса.
Еще несколько снимков с изображением испорченных бюллетеней обнародовал в Twitter блогер Necro Mancer. На этот раз список кандидатов был дополнен фамилиями не допущенного к «выборам» Павла Губарева и ныне покойного «главы» «ДНР» Александра Захарченко.
Теги: Донбасс, выборы, голосование, ДНР, Захарченко, соцсети
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